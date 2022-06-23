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Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-тренер «Велеса»: В Германии меня отстраняли из-за грязи в комнате

23 Июня 2022 • 10:43 Комментировать

Бывший наставник московского «Велеса» Денис Бушуев рассказал журналистам о том, что его удивило во время карьеры в Германии.

Бушуев сказал порталу Sport24, что его удивили чистота и порядок, ведь увидеть в Германии переполненное мусорное ведро было невозможно. Экс-тренер «Велеса» отметил, что когда он играл в одной из региональных лиг, то его и ещё одного футболиста отстранили от матча только из-за того, что в комнатах было грязно.

«Мы не смогли убраться после тренировки, так как не было сил», - добавил Бушуев.

Напомним, что Денис Бушуев выступал за вторые команды «Герты» и «Мюнхена 1860». Недавно Бушуев покинул пост главного тренера «Велеса».

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Евро-Футбол.Ру,
Германия Денис Бушуев
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