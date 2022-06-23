Алле отправился на медосмотр в дортмундской «Боруссии»

Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьян Алле сегодня пройдёт медосмотр перед переходом в дортмундскую «Боруссию». Согласно данным от журналиста Фабрицио Романо, ивуариец уже отправился на медицинское обследование.

Сумма трансфера за Алле составит около 33 миллионов евро. 28-летний форвард в прошлом сезоне стал вторым лучшим бомбардиром Лиги чемпионов после Карима Бензема. Также на счету ивуарийца 21 гол в чемпионате Нидерландов.

В немецкой Бундеслиге Алле уже выступал за франкфуртский «Айнтрахт», которому в сезоне-2018/19 помог добраться до полуфинала Лиги Европы, а за год до этого выиграл Кубок Германии.