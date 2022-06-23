Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может подписать юного форварда киевского «Динамо»

23 Июня 2022 • 08:29 Комментировать

Сенегальский нападающий киевского «Динамо» Самба Диалло может продолжить карьеру в немецком чемпионате.

По информации Bayern & Germany, в услугах 19-летнего сенегальского футболиста очень заинтересована мюнхенская «Бавария», которая является фаворитом на подписание юного форварда. Интерес к Диалло также проявляют представители дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпцига». Действующее соглашение африканца с киевским клубом рассчитано до июня 2026 года.

В прошлом сезоне Самба Диалло провёл в юношеской Лиге чемпионов два поединка, но результативными действиями не отметился.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Динамо Киев Самба Диалло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
08:57 · Англия. Премьер-лига
Мане ответил на прощальный пост Салаха
08:53 · Англия. Премьер-лига
Салах отреагировал на уход Мане в «Баварию»
08:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может подписать юного форварда киевского «Динамо»
08:23 · Англия. Премьер-лига
Оуэн не может понять, почему Мане ушёл из «Ливерпуля»
07:25 · Англия. Премьер-лига
Мане: Странно больше не являться игроком «Ливерпуля»
22 Июня
23:59 · Англия. Премьер-лига
Зарплата Мане в «Баварии» более чем в два раза превысит его зарплату в «Ливерпуле»
23:33 · Англия. Премьер-лига
Мане ответил экспертам, раскритиковавшим его переход из «Ливерпуля» в «Баварию» 1
22:36 · Англия. Премьер-лига
Мане попрощался с фанатами «Ливерпуля»
22:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может предложить Вернера в обмен на оценённого в 100 млн Нкунку
21:36 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Мане способен играть на четырёх-пяти позициях»
20:42 · Германия. Бундеслига
Кан — о Левандовски: У него контракт с «Баварией», мы ждём его на тренировках
20:17 · Германия. Бундеслига
Кевин-Принс Боатенг останется в Германии
17:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп назван Мане иконой «Ливерпуля»
16:48 · Англия. Премьер-лига
Мане: «Раньше смотрел много матчей «Баварии» 6
15:47 · Англия. Премьер-лига
Мане назвал любимый гол, который забил в составе «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем