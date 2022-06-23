«Бавария» может подписать юного форварда киевского «Динамо»

Сенегальский нападающий киевского «Динамо» Самба Диалло может продолжить карьеру в немецком чемпионате.

По информации Bayern & Germany, в услугах 19-летнего сенегальского футболиста очень заинтересована мюнхенская «Бавария», которая является фаворитом на подписание юного форварда. Интерес к Диалло также проявляют представители дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпцига». Действующее соглашение африканца с киевским клубом рассчитано до июня 2026 года.

В прошлом сезоне Самба Диалло провёл в юношеской Лиге чемпионов два поединка, но результативными действиями не отметился.