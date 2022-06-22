Нагельсманн: «Мане способен играть на четырёх-пяти позициях»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал приход Садио Мане из «Ливерпуля».

«С нашей первой встречи Садио показал себя скромным человеком, что очень редко можно встретить среди футболистов такого статуса. После этого мы ещё сильнее загорелись идеей провернуть трансфер.

Мы – мюнхенская «Бавария», и у нас всегда есть возможность приглашать игроков мирового уровня, но иногда это трудно с финансовой точки зрения, особенно когда речь идёт об игроках из Англии. В случае с Мане подобных проблем не было, поскольку его очень заинтересовал наш проект. Я очень рад, что мы совершили это подписание.

Пока рано рассуждать о том, где будет играть Мане в «Баварии», но он способен выступать на четырёх или пяти позициях, а также способен перестраиваться по ходу матча», – отметил Нагельсманн.