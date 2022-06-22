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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан — о Левандовски: У него контракт с «Баварией», мы ждём его на тренировках

22 Июня 2022 • 20:42 Комментировать

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал ситуацию с форвардом команды Робертом Левандовски.

Кан сказал Mundo Deportivo, что ситуация с Левандовски никак не изменилась, клуб ждет его на предстоящих сборах для подготовки к новому сезону. Игрок ищет варианты с «Барселоной» и другими командами, но ему нужно помнить о том, что его действующий контракт рассчитан до 2023 года.

Ранее польский нападающий заявил, что больше не хочет играть за «Баварию». Главным претендентом на 33-летнего Роберта Левандовски считается каталонская «Барселона». Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Оливер Кан Роберт Левандовски
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