Кевин-Принс Боатенг останется в Германии

«Герта» продлила контракт с атакующим полузащитником Кевином-Принсом Боатенгом, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение игрока будет рассчитано на год, договор уже подписан. Старый контракт футболиста истекал в конце июня.

Кевин пришёл в «Герту» в июле 2021 года из итальянской «Монцы» на правах свободного агента. За прошедший сезон он провёл за столичный клуб 21 матч, выходя в основном на замены. Результативными действиями ганец не отметился. Сайт Transfermarkt оценивает 35-летнего Боатенга в 900 тыс евро.