Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кевин-Принс Боатенг останется в Германии

22 Июня 2022 • 20:17 Комментировать

«Герта» продлила контракт с атакующим полузащитником Кевином-Принсом Боатенгом, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение игрока будет рассчитано на год, договор уже подписан. Старый контракт футболиста истекал в конце июня.

Кевин пришёл в «Герту» в июле 2021 года из итальянской «Монцы» на правах свободного агента. За прошедший сезон он провёл за столичный клуб 21 матч, выходя в основном на замены. Результативными действиями ганец не отметился. Сайт Transfermarkt оценивает 35-летнего Боатенга в 900 тыс евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Герта Кевин-Принс Боатенг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
20:42 · Германия. Бундеслига
Кан — о Левандовски: У него контракт с «Баварией», мы ждём его на тренировках
20:17 · Германия. Бундеслига
Кевин-Принс Боатенг останется в Германии
17:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп назван Мане иконой «Ливерпуля»
16:48 · Англия. Премьер-лига
Мане: «Раньше смотрел много матчей «Баварии» 5
15:47 · Англия. Премьер-лига
Мане назвал любимый гол, который забил в составе «Ливерпуля»
15:30 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Если ты любишь «Ливерпуль», значит должен любить и Мане»
14:46 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич рассказал о новом предложении «Барселоны» по Левандовски
14:41 · Англия. Премьер-лига
Мане попрощался с фанатами «Ливерпуля»
13:34 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Ливерпуля» Барнс призвал не обвинять Мане за переход в «Баварию»
11:46 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» согласовала самую дорогую покупку в клубной истории
11:12 · Россия. Премьер-лига
Агент оценил шансы на возвращение Азмуна в чемпионат России
10:48 · Германия. Бундеслига
Один из конкурентов Азмуна решил покинуть «Байер»
10:46 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн продолжает настаивать на трансфере своего бывшего подопечного в «Баварию»
10:31 · Англия. Премьер-лига
Мане: «Сделаю всё возможное, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов с «Баварией»
10:14 · Германия. Бундеслига
Сондерс считает, что Мане загубил карьеру, перейдя в «Баварию»
Все новости
Рекомендуем