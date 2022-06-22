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Салихамиджич рассказал о новом предложении «Барселоны» по Левандовски

22 Июня 2022 • 14:46 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о новом предложении каталонской «Барселоны» по трансферу нападающего Роберта Левандовски, который хочет покинуть мюнхенскую команду и перебраться на «Камп Ноу».

«Наша позиция ясна: мы на собираемся продавать Левандовски, у него остался ещё год по контракту. Новое предложение «Барселоны»? Я не думаю об этом. Я с нетерпением жду, когда Роберт возобновит тренировки с «Баварией» 12 июля», – цитирует Салихамиджича журналиста Фабрицио Романо.

Сам Левандовски заявил, что уже сыграл свой последний матч за мюнхенскую «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски
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