Салихамиджич рассказал о новом предложении «Барселоны» по Левандовски

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о новом предложении каталонской «Барселоны» по трансферу нападающего Роберта Левандовски, который хочет покинуть мюнхенскую команду и перебраться на «Камп Ноу».

«Наша позиция ясна: мы на собираемся продавать Левандовски, у него остался ещё год по контракту. Новое предложение «Барселоны»? Я не думаю об этом. Я с нетерпением жду, когда Роберт возобновит тренировки с «Баварией» 12 июля», – цитирует Салихамиджича журналиста Фабрицио Романо.

Сам Левандовски заявил, что уже сыграл свой последний матч за мюнхенскую «Баварию».