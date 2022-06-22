«Бавария» объявила о трансфере Садио Мане из «Ливерпуля». Нападающий подписал с клубом контракт сроком на три года, о чём говорится в заявлении на официальном сайте мюнхенского клуба.

Сумма трансфера за сенегальского форварда составила 32 миллиона евро. С учётом бонусов в будущем эта сумма может возрасти до 41 миллиона. Таким образом, Мане стал третьим новичком мюнхенской «Баварии» после защитника Нуссера Мазрауи и хавбека Райана Гравенберха, который прибыли из амстердамского «Аякса».

Мане является одним из двух игроков, которые стабильно забивали как минимум 10 голов в английской Премьер-лиге начиная с сезона-2014/15. В составе «Ливерпуля» сенегалец провёл 6 сезонов.