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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане – игрок «Баварии» официально

22 Июня 2022 • 14:27 Комментировать (1)

«Бавария» объявила о трансфере Садио Мане из «Ливерпуля». Нападающий подписал с клубом контракт сроком на три года, о чём говорится в заявлении на официальном сайте мюнхенского клуба.

Сумма трансфера за сенегальского форварда составила 32 миллиона евро. С учётом бонусов в будущем эта сумма может возрасти до 41 миллиона. Таким образом, Мане стал третьим новичком мюнхенской «Баварии» после защитника Нуссера Мазрауи и хавбека Райана Гравенберха, который прибыли из амстердамского «Аякса».

Мане является одним из двух игроков, которые стабильно забивали как минимум 10 голов в английской Премьер-лиге начиная с сезона-2014/15. В составе «Ливерпуля» сенегалец провёл 6 сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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