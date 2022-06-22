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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» согласовала самую дорогую покупку в клубной истории

22 Июня 2022 • 11:46 Комментировать

Форвард амстердамского «Аякса» Себастьян Алле продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», утверждает Sky Sport.de. Немецкий гранд согласовал сделку за 35 миллионов евро. Это будет самая дорогая покупка в истории «шмелей».

Алле уже согласовал условия трудового соглашения с «Боруссией». Ему осталось пройти медицинский осмотр, после чего будут подписаны все необходимые бумаги.

28-летний ивуарийский голеадор сыграл за амстердамский коллектив 31 матч в минувшем розыгрыше Эредивизии. Алле отметился 21 забитым мячом (два – с пенальти) и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Боруссия Дортмунд Себастьян Алле
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