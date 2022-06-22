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Чемпионат Германии. Бундеслига

Один из конкурентов Азмуна решил покинуть «Байер»

22 Июня 2022 • 10:48 Комментировать

Форвард Лукас Аларио близок к уходу из леверкузенского «Байера». По информации журналистов Kicker, новым местом работы аргентинского игрока станет франкфуртский «Айнтрахт». Сумма трансфера оценивается в 6,5 миллиона евро. Также в сделку будут включены бонусные выплаты.

Аларио решил покинуть «фармацевтов» ради игровой практики. Нападающий надеется заиграть во Франкфурте и получить вызов в сборную Аргентины на чемпионат мира – 2022.

Лукас является игроком «Байера» с 2017 года. Тогда он переехал в Леверкузен из «Ривер Плейт» за 19 миллионов евро. На его счету 126 поединков в чемпионате Германии и 42 забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Лукас Аларио
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