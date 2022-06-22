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Нагельсманн продолжает настаивать на трансфере своего бывшего подопечного в «Баварию»

22 Июня 2022 • 10:46 Комментировать

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн продолжает настаивать на трансфере полузащитника Конрада Лаймера из «РБ Лейпцига». Об этом информирует итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

«РБ Лейпциг» пока не идёт на уступки в переговорах по Лаймеру, но «Бавария» не намерена оставлять попытки договориться по трансферу австрийца. Напомним, что Конрад также интересен «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что у Лаймера те же агенты, что у нападающего Садио Мане. Это может облегчить переговоры по условиям личного контракта.

Прошлым летом «Бавария» уже подписана Нагельсманну Марселя Забитцера из «РБ Лейпцига», но австриец не смог заиграть в команде и уже сейчас ищет новый клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Конрад Лаймер
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