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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сондерс считает, что Мане загубил карьеру, перейдя в «Баварию»

22 Июня 2022 • 10:14 Комментировать

Бывший футболист «Ливерпуля» Дин Сондерс, выступавший за клуб в сезоне 1991/1992, считает, что Садио Мане нанес большой урон своей карьере, решив перебраться в мюнхенскую «Баварию». Сондерс слегка шокирован решением Мане уйти из состава «Ливерпуля».

- Не могу понять это решение, не знаю, как ситуация могла дойти до подобного. Ему 30, почти всю карьеру провел в этом клубе, и в последние шесть месяцев показывает свой наилучший футбол. Всегда на высоте, всегда в ударе, а теперь уходит... Да, там он будет забивать, у команды нет конкуренции в чемпионате Германии, но там и вызова нет. Когда в конце карьеры он расскажет о своих трофеях, то вряд ли будет выпячивать медаль чемпиона Германии. Губит лучшие годы карьеры, - цитирует Сондерса TalkSport.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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