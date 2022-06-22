Мане высказался о конфликте Левандовски и «Баварии»

Сенегальский вингер Садио Мане, который находится в шаге от трансфера из «Ливерпуля» в мюнхенскую «Баварию», ответил на вопрос и напряженной ситуации между Робертом Левандовски и руководством клуба.

«Левандовски? Знаете, я не из тех футболистов, которые любят обсуждать такие вещи. Я прибыл в Мюнхен исключительно ради «Баварии». Приложу все силы для того, чтобы помочь команде выигрывать трофеи», - передает слова африканского игрока Bild.

Напомним, что Левандовски отказывается играть за «Баварию», несмотря на действующий однолетний контракт. Поляк всячески рвется в каталонскую «Барселону», с которой уже согласовал трудовой договор.