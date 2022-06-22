Куффур приветствует приход Мане в «Баварию»

Бывший защитник Самуэль Куффур до сих пор остается рекордсменом по количеству матчей среди африканских игроков, когда-либо выступавших в составе «Баварии». Он с интересом следит за событиями в своем бывшем клубе и прокомментировал переход сенегальского нападающего Садио Мане в состав «Баварии».

- Это очень важный переход, потому что он добавит разнообразия в атаке. И думаю, в этих условиях Левандовски уже обречен на уход. Он уже все выиграл, у него нет мотивации, остался год контракта... «Баварии» было бы лучше избавиться от него сейчас, дабы заработать какие-то деньги на нем. Мане важен для клуба. В Сенегале и Гане очень много фанов «Баварии». Это и момент, связанный с маркетингом, - считает Куффур, цитируемый немецким вариантом Sky Sports.