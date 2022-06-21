Нападающий «Аякса» может стать самым дорогим трансфером в истории дортмундской «Боруссии»

Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьян Алле попал на радар дортмундской «Боруссии» - и, в случае перехода, может стать самым дорогим приобретением в истории «шмелей». Как уточняет итальянский репортер Фабрицио Романо, эта покупка может обойтись «Боруссии» в 35 миллионов евро, и это будет самое дорогое приобретение в истории клуба, который привык зарабатывать на доморощенных игроках, а не скупать звезд.

Впрочем, парадокс в том, что Алле не является и выпускником «Аякса» - амстердамцы также купили его, причем он также стал одним из самых дорогих трансферов в истории «Аякса», и забил четыре гола в первом же своем матче в составе команды в Лиге чемпионов.