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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гётце: «С нетерпением жду возможности снова сыграть в Бундеслиге и Лиге чемпионов»

21 Июня 2022 • 22:59 Комментировать

Полузащитник Марио Гётце, подписавший контракт с франкфуртским «Айнтрахтом», прокомментировал свой переход.

«Очень рад принять новый вызов. «Айнтрахт» добился невероятного прогресса, и я хочу быть частью этого амбициозного проекта. Переговоры показали, что у нас схожие ценности. Мне нравится здесь всё: тренировочная база, болельщики, город, стадион. С нетерпением жду возможности снова сыграть в Бундеслиге и Лиге чемпионов», – рассказал Гётце в интервью официальному сайту «Айнтрахта».

30-летний хавбек пополнит ряды франкфуртцев в начале июля, когда откроется трансферное окно. Голландский ПСВ заработает на продаже Гётце 4 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Айнтрахт Франкфурт Марио Гётце
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