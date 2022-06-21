Гётце: «С нетерпением жду возможности снова сыграть в Бундеслиге и Лиге чемпионов»

Полузащитник Марио Гётце, подписавший контракт с франкфуртским «Айнтрахтом», прокомментировал свой переход.

«Очень рад принять новый вызов. «Айнтрахт» добился невероятного прогресса, и я хочу быть частью этого амбициозного проекта. Переговоры показали, что у нас схожие ценности. Мне нравится здесь всё: тренировочная база, болельщики, город, стадион. С нетерпением жду возможности снова сыграть в Бундеслиге и Лиге чемпионов», – рассказал Гётце в интервью официальному сайту «Айнтрахта».

30-летний хавбек пополнит ряды франкфуртцев в начале июля, когда откроется трансферное окно. Голландский ПСВ заработает на продаже Гётце 4 млн евро.