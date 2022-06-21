Калайджич хочет перейти в «Баварию», в подписании игрока заинтересован лично Нагельсманн

Нападающий «Штуттгарта» Саша Калайджич надеется, что переговоры с «Баварией» завершатся успехом.

Представители мюнхенцев уже встречались с агентом игрока, но на протяжении последних недель в переговорах не наблюдается прогресса. Как сообщает журналист Филипп Кесслер, Калайджич крайне заинтересован перспективой выступления за столь именитый клуб, а наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн является большим поклонником таланта 24-летнего австрийца. Игрока не пугает даже конкуренция с Робертом Левандовски, если тот не покинет команду этим летом.

Саша Калайджич записал на свой счёт шесть забитых мячей и два голевых паса в 15 матчах прошедшего розыгрыша Бундеслиги.