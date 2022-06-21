Мюллер – о Мане: «Я рад, что он приехал»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал переход вингера «Ливерпуля» Садио Мане в мюнхенский клуб.

«Это уже официально? Я рад, что он приехал. Он топ-игрок, и он поведёт нас вперёд», — приводит слова немца издание Bayern&Germany.

Напомним, что Мане ещё не был официально представлен в «Баварии», но спортивный директор «рекордмайстера» Хасан Салихамиджич подтвердил его переход.

В прошедшем сезоне 30-летний сенегалец провёл за английский гранд 51 матч во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.