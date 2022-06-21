Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер – о Мане: «Я рад, что он приехал»

21 Июня 2022 • 20:47 Комментировать

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал переход вингера «Ливерпуля» Садио Мане в мюнхенский клуб.

«Это уже официально? Я рад, что он приехал. Он топ-игрок, и он поведёт нас вперёд», — приводит слова немца издание Bayern&Germany.

Напомним, что Мане ещё не был официально представлен в «Баварии», но спортивный директор «рекордмайстера» Хасан Салихамиджич подтвердил его переход.

В прошедшем сезоне 30-летний сенегалец провёл за английский гранд 51 матч во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Томас Мюллер Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» купил защитника «Бохума»
21:09 · Англия. Премьер-лига
Экитике не торопится переходить в «Ньюкасл», на игрока претендуют три топ-клуба
20:47 · Германия. Бундеслига
Мюллер – о Мане: «Я рад, что он приехал»
20:33 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич – о Мане: «Бавария» приобрела топ-игрока в расцвете сил»
19:31 · Германия. Бундеслига
Гётце перешел в «Айнтрахт»
18:58 · Германия. Бундеслига
Витсель подпишет контракт с «Атлетико»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Левандовски мог оказаться в «Сибири» 1
16:43 · Англия. Премьер-лига
Мане появился на публике в футболке «Баварии»
13:45 · Англия. Премьер-лига
Мане приземлился в Мюнхене для прохождения медосмотра в «Баварии»
13:34 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: Левандовски может остаться в «Баварии»
12:07 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов купить Торгана Азара
11:51 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» опасаются, что клуб проиграет гонку за Беллингема испанскому гранду
11:03 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» ведёт переговоры о трансфере Левандовски
10:49 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» согласовала контракт с забивным нападающим
10:44 · Англия. Премьер-лига
Если «Барселона» не сможет согласовать сделку по Левандовски, фаворитом на игрока станет лондонский клуб
Все новости
Рекомендуем