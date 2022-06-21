Гётце перешел в «Айнтрахт»

Полузащитник «ПСВ» Марио Гётце подписал контракт с немецким «Айнтрахтом».

Трудовой договор футболиста с «Айнтрахтом» рассчитан до 2025 года, сообщает официальный сайт клуба. По информации немецких СМИ, сумма трансфера составила четыре миллиона евро.

30-летний Марио Гётце защищал цвета нидерландского «ПСВ» с октября 2020 года. Он провел 77 матчей за клуб, в которых забил 18 мячей и записал на свой счет 18 результативных передач с учетом всех турниров. Согласно порталу transfermarkt стоимость футболиста составляет десять миллионов евро. Ранее Гётце играл за «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».