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Гётце перешел в «Айнтрахт»

21 Июня 2022 • 19:31 Комментировать

Полузащитник «ПСВ» Марио Гётце подписал контракт с немецким «Айнтрахтом».

Трудовой договор футболиста с «Айнтрахтом» рассчитан до 2025 года, сообщает официальный сайт клуба. По информации немецких СМИ, сумма трансфера составила четыре миллиона евро.

30-летний Марио Гётце защищал цвета нидерландского «ПСВ» с октября 2020 года. Он провел 77 матчей за клуб, в которых забил 18 мячей и записал на свой счет 18 результативных передач с учетом всех турниров. Согласно порталу transfermarkt стоимость футболиста составляет десять миллионов евро. Ранее Гётце играл за «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Айнтрахт Франкфурт Марио Гётце
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