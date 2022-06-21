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Витсель подпишет контракт с «Атлетико»

21 Июня 2022 • 18:58 Комментировать

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Аксель Витсель перейдёт в мадридский «Атлетико».

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что бельгийский футболист покинет свой клуб после окончания контракта, который завершается 30 июня этого года. Витсель подпишет трудовой договор с «Атлетико». Соглашение между сторонами будет действовать один сезон с возможностью продления еще на один год.

33-летний полузащитник выступал за «Боруссию» с 2018 года. В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах, в которых смог забить два гола во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Аксель Витсель Фабрицио Романо
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