Витсель подпишет контракт с «Атлетико»

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Аксель Витсель перейдёт в мадридский «Атлетико».

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что бельгийский футболист покинет свой клуб после окончания контракта, который завершается 30 июня этого года. Витсель подпишет трудовой договор с «Атлетико». Соглашение между сторонами будет действовать один сезон с возможностью продления еще на один год.

33-летний полузащитник выступал за «Боруссию» с 2018 года. В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах, в которых смог забить два гола во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.