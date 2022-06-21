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Хёнесс: Левандовски может остаться в «Баварии»

21 Июня 2022 • 13:34 Комментировать

Экс-президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением о будущем польского форварда Роберта Левандовски. 33-летний нападающий не хочет оставаться в немецком клубе, несмотря на действующий контракт.

«Диалог между сторонами пошел не по тому сценарию, на который рассчитывали Роберт и его агент. Всем нужно успокоиться и не обострять ситуацию. Недавно я разговаривал с боссами клуба. Если они смогут осуществить свой план, Левандовски останется в команде», - приводит слова Хёнесса газета Marca.

Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. Поляк не хочет дорабатывать договор и желает перейти в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ули Хенесс Роберт Левандовски
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