Хёнесс: Левандовски может остаться в «Баварии»

Экс-президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением о будущем польского форварда Роберта Левандовски. 33-летний нападающий не хочет оставаться в немецком клубе, несмотря на действующий контракт.

«Диалог между сторонами пошел не по тому сценарию, на который рассчитывали Роберт и его агент. Всем нужно успокоиться и не обострять ситуацию. Недавно я разговаривал с боссами клуба. Если они смогут осуществить свой план, Левандовски останется в команде», - приводит слова Хёнесса газета Marca.

Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. Поляк не хочет дорабатывать договор и желает перейти в «Барселону».