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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» согласовала контракт с забивным нападающим

21 Июня 2022 • 10:49 Комментировать

Форвард амстердамского «Аякса» Себастьян Алле близок к переезду в немецкий чемпионат. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы ивуарийского бомбардира станет дортмундская «Боруссия». Стороны уже провели переговоры и согласовали условия трудового договора.

Теперь немецкому топ-клубу осталось договориться с голландским грандом о сумме компенсации за трансфер Себастьяна. Ранее сообщалось о 33 миллионах евро, однако «Аяксу» этого показалось мало.

В прошлом сезоне Алле сыграл за амстердамскую команду 42 поединка, в которых отметился 34 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Боруссия Дортмунд Себастьян Алле
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