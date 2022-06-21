«Боруссия» согласовала контракт с забивным нападающим

Форвард амстердамского «Аякса» Себастьян Алле близок к переезду в немецкий чемпионат. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы ивуарийского бомбардира станет дортмундская «Боруссия». Стороны уже провели переговоры и согласовали условия трудового договора.

Теперь немецкому топ-клубу осталось договориться с голландским грандом о сумме компенсации за трансфер Себастьяна. Ранее сообщалось о 33 миллионах евро, однако «Аяксу» этого показалось мало.

В прошлом сезоне Алле сыграл за амстердамскую команду 42 поединка, в которых отметился 34 забитыми мячами.