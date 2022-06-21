«Боруссия» уверена в трансфере второго лучшего бомбардира Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» уверена в том, что этим летом ей удастся заполучить форварда амстердамского «Аякса» Себастьяна Алле. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шмели» рассчитывали заплатить за ивуарийца 33 миллиона евро, но нидерландский клуб ясно дал понять, что хочет больше. Сейчас переговоры продолжаются.

Напомним, что «Боруссия» Дортмунд ранее продала своего лучшего бомбардира Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити» за 75 миллионов евро. Немецкий клуб уже приобрёл Карима Адейеми из «Зальцбурга», но хочет купить на позицию форварда ещё одного игрока.

Алле ранее выступал в немецкой Бундеслиге за франкфуртский «Айнтрахт».