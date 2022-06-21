Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» уверена в трансфере второго лучшего бомбардира Лиги чемпионов

21 Июня 2022 • 09:46 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» уверена в том, что этим летом ей удастся заполучить форварда амстердамского «Аякса» Себастьяна Алле. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шмели» рассчитывали заплатить за ивуарийца 33 миллиона евро, но нидерландский клуб ясно дал понять, что хочет больше. Сейчас переговоры продолжаются.

Напомним, что «Боруссия» Дортмунд ранее продала своего лучшего бомбардира Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити» за 75 миллионов евро. Немецкий клуб уже приобрёл Карима Адейеми из «Зальцбурга», но хочет купить на позицию форварда ещё одного игрока.

Алле ранее выступал в немецкой Бундеслиге за франкфуртский «Айнтрахт».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Боруссия Дортмунд Себастьян Алле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
11:03 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» ведёт переговоры о трансфере Левандовски
10:49 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» согласовала контракт с забивным нападающим
10:44 · Англия. Премьер-лига
Если «Барселона» не сможет согласовать сделку по Левандовски, фаворитом на игрока станет лондонский клуб
10:19 · Англия. Премьер-лига
Сегодня Мане пройдёт медобследование для перехода в «Баварию»
09:46 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» уверена в трансфере второго лучшего бомбардира Лиги чемпионов
08:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в Бундеслиге
08:11 · Германия. Бундеслига
Баллак встречается с подругой своего погибшего сына
06:40 · Германия. Бундеслига
Директор «Баварии» не сумел убедить Левандовски остаться в клубе
20 Июня
22:27 · Англия. Премьер-лига
Фостер: «Холанн — настоящий зверь»
20:27 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» подпишет звёздного новичка
20:17 · Германия. Бундеслига
Кариус – о переходе Мане: «Это невероятный трансфер для «Баварии»
17:26 · Германия. Бундеслига
Экс-спортивный директор «Хоффенхайма»: «Когда пригласили Фирмино, он был «никакой»
16:17 · Германия. Бундеслига
Легенда «Баварии» считает, что Левандовски перейдёт в «Барселону»
14:53 · Германия. Бундеслига
Кабак готов покинуть «Шальке»
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» определилась с датой презентации Мане
Все новости
Рекомендуем