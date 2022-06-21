Баллак встречается с подругой своего погибшего сына

Бывший футболист «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак начал встречаться с девушкой своего погибшего сына.

По информации Daily Mail, 45-летний бывший футболист начал встречаться с 21-летней моделью Софией Шнейдерхан. Стоит отметить, что с девушкой встречался сын Баллака, который трагически погиб во время неудачного катания на квадроцикле. Пару очень сильно сблизила эта трагедия, которая произошла в семье Баллака около года назад.

Экс-игрок сборной Германии очень тяжело переживал смерть сына. Бывшему футболисту даже пришлось обратиться за помощью к психологам.