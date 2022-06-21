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Директор «Баварии» не сумел убедить Левандовски остаться в клубе

21 Июня 2022 • 06:40 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич лично переговорил с польским форвардом Робертом Левандовски.

По информации Marca, спортивный директор мюнхенской команды недавно приехал в дом польского футболиста на Мальорке для того, чтобы убедить форварда остаться в «Баварии», но разговор не увенчался успехом, так как Левандовски всё же намерен этим летом сменить клубную прописку.

Напомним, что 33-летний польский игрок хочет в ближайшее время перебраться в «Барселону». «Бавария» хочет выручить с продажи своего лучшего бомбардира не менее 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски
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