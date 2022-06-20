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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» подпишет звёздного новичка

20 Июня 2022 • 20:27 Комментировать

Полузащитник ПСВ Марио Гётце завтра подпишет контракт с «Айнтрахтом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение плеймейкера с «орлами» будет рассчитано до июня 2025 года, все детали полностью согласованны.

Сегодня стало известно, что экс-футболист сборной Германии перейдёт в немецкий клуб за четыре млн евро.

Гётце выступал за ПСВ с 2020 года. В прошедшем сезоне на его счету 52 матча во всех турнирах, в которых он сумел забить 12 мячей и отдать 11 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 10 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Айнтрахт Франкфурт Марио Гётце
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