«Айнтрахт» подпишет звёздного новичка

Полузащитник ПСВ Марио Гётце завтра подпишет контракт с «Айнтрахтом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение плеймейкера с «орлами» будет рассчитано до июня 2025 года, все детали полностью согласованны.

Сегодня стало известно, что экс-футболист сборной Германии перейдёт в немецкий клуб за четыре млн евро.

Гётце выступал за ПСВ с 2020 года. В прошедшем сезоне на его счету 52 матча во всех турнирах, в которых он сумел забить 12 мячей и отдать 11 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 10 млн евро.