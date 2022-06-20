Кариус – о переходе Мане: «Это невероятный трансфер для «Баварии»

Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус высказался о переходе Садио Мане в «Баварию».

«Это невероятный трансфер для «Баварии», потому что он один из лучших игроков «Ливерпуля». Когда «Баварии» удаётся подписать игрока по типу него, их можно лишь поздравить, как и всю Бундеслигу.

Он очень сдержанный и приземлённый человек. Он немного говорит по-немецки со времён своего пребывания в «Зальцбурге», и я всегда хорошо с ним общался. Я думаю, что у него не будет проблем с адаптацией в Германии», — приводит слова немецкого голкипера журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Напомним, что 17 июня спортивный директор «рекордмайстера» Хасан Салихамиджич подтвердил, что 30-летний сенегалец присоединится к немецкому гранду.