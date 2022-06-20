Экс-спортивный директор «Хоффенхайма»: «Когда пригласили Фирмино, он был «никакой»

Сейчас бразильский нападающий Роберто Фирмино блистает в составе «Ливерпуля», но в 2010 году, когда он появился в Европе, он мало напоминал самого себя. Как пояснил бывший спортивный директор «Хоффенхайма» Эрнст Таннер, Фирмино в свои 19 лет смотрелся как школьник - настолько неважно обстояли дела с физической подготовкой.

- У нас в Германии есть специальные тесты, которые показывают выносливость игрока. Это расширенные тексты крови, достаточно точные. И вот у Фирмино были одни из самых худших показателей за все время наблюдений. Даже у моей бабушки результаты были лучше. Глядя на результаты тестов, можно было с уверенностью утверждать, что он не играл ранее в футбол, - пояснил Таннер в интервью Bleacher Report.