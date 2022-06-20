Легенда «Баварии» считает, что Левандовски перейдёт в «Барселону»

Легендарный нападающий «Баварии» Самуэль Куффур считает, что форвард Роберт Левандовски покинет команду.

«Я думаю, что он покинет мюнхенскую «Баварию» и перейдет в «Барселону».

Также, бывший игрок «Баварии» поделился мыслями о переходе в команду вингера «Ливерпуля» Садио Мане: «Садио — фантастический парень, очень обаятельный человек. Нам нужен кто-то, кто станет большой звездой Африки, выступающей за «Баварию», — сказал он Sport 1.

Напомним, Левандовски хочет покинут «Баварию» и стать игроком «Барселоны» в летнее трансферное окно, но руководство немецкого клуба не отпускает игрока. Действие контракта Левандовски истекает следующим летом.

Трансфер Мане обойдется мюнхенскому гранду в 42,5 миллиона евро. С ним будет подписан долгосрочный контракт на три года.

В минувшем сезоне сенегалец забил 25 голов и отдал пять результативных передач в 51 матче за мерсисайдскую команду.