Зидан выбирает между четырьмя европейскими грандами

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан определился с клубами, в которых может продолжить карьеру.

Как стало известно RMC Sport, специалист готов вести переговоры с четырьмя потенциальными работодателями. Речь идет о «ПСЖ», туринском «Ювентусе», мюнхенской «Баварии» и «Реале». При этом источник отмечает, что Зинедин не хочет работать в английской Премьер-лиге.

Напомним, что в своей тренерской карьере «Зизу» работал только с мадридским «Реалом». Под руководством французского наставника «королевский клуб» дважды становился чемпионом Испании и три раза выигрывал Лигу чемпионов.

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