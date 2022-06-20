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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может подписать с Лаймером контракт на 5 лет

20 Июня 2022 • 07:49 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» близка к тому, чтобы подписать австрийского полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера.

По информации инсайдера Николо Скиры, представители мюнхенской команды уже практически договорились с 25-летним австрийским футболистом, с которым «Бавария» готова подписать долгосрочное пятилетнее соглашение. Стоит отметить, что за Лаймера также боролся «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Конрад Лаймер провёл в немецком чемпионате в составе «быков» 26 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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