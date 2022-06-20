«Барселона» всё же готова заплатить 50 млн евро за Левандовски

Руководители «Барселоны» всё же приняли решение заплатить 50 миллионов евро за звёздного польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

По информации издания As, каталонская команда всё же согласилась на условия «Баварии», которая планирует выручить с продажи одного из своих лидеров не менее 50 миллионов евро. Стоит отметить, что «сине-гранатовые» придумали финансовую схему, которая позволит команде без последствий совершить этот трансфер в ближайшее время.

Напомним, что Роберт Левандовски этим летом очень хочет сменить клубную прописку. В прошлом сезоне поляк провёл в Бундеслиге 34 матча и забил 35 голов.