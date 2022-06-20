Ольмо ограбили, украв часы стоимостью в 30 тысяч евро

Неприятная история приключилась с испанским полузащитником Дани Ольмо - у него были украдены часы стоимостью в тридцать тысяч евро. Об этой истории, произошедшей с игроком немецкого «РБ Лейпцига» во время отпуска, который он проводит в Валенсии, сообщает издание Las Provincias. Другие обстоятельства ограбления пока что не сообщаются.

Ольмо выступает за свой нынешний клуб с 2020 года, а перед этим он играл в составе загребского «Динамо». Для испанского футболиста он прошел необычный путь - начав играть у себя на родине, во взрослый футбол он влился именно в Хорватии. На его счету - десять матчей в составе испанской сборной.