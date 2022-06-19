«Боруссия» Дортмунд готова заплатить 33 миллиона евро за форварда «Аякса»

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер может перейти в дортмундскую «Боруссию».

Voetbal International сообщил, что «Боруссия» сделала официальное предложение «Аяксу» по Аллеру. Немецкий клуб оценил футболиста в 33 миллиона евро. Другой источник сообщил, что переговоры между сторонами находятся уже в завершающей стадии.

27-летний нападающий выступает за «Аякс» с января 2021 года. В минувшем сезоне он принял участие в 42 играх, в которых смог забить 34 гола и сделать 9 результативных передач с учетом всех турниров. Портал transfermarkt оценивает Себастьяна Аллера в 35 миллионов евро.