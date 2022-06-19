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Чемпионат Германии. Бундеслига

Костич подпишет контракт с «Ювентусом» на три года

19 Июня 2022 • 16:58 Комментировать

Лидер «Айнтрахта», полузащитник Филип Костич продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщил журналист Патрик Бергер.

Уже известно, что зарплата футболиста с учётом вычета налогов составит 2,5 миллиона евро. В то же время, инсайдер заявляет, что сделка официально не завершилась, клубы из Серии А и Бундеслиги ведут переговоры.

Источник утверждает, что «Айнтрахт» хочет выручить от продажи футболиста 20 миллионов евро, а «Ювентус» предлагает 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне-2021/22 Костич сыграл за немецкий клуб 43 матча, в которых поразил ворота соперников восемь раз и отметился 15 голевыми передачами.  


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Айнтрахт Франкфурт Бундеслига Филип Костич
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