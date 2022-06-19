«Бавария» планирует подписать полузащитника «РБ Лейпцига»

Руководители мюнхенской «Баварии» хотят в это летнее трансферное окно заполучить австрийского полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «быки» не горят желанием отпускать 25-летнего австрийского футболиста в мюнхенскую команду, которая является конкурентом «РБ Лейпцига» в Бундеслиге. Боссы «Баварии» же верят в то, что им всё же удастся договориться с агентами Лаймера.

Напомним, что в прошлом сезоне Конрад Лаймер провёл в немецком чемпионате в составе «быков» 26 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.