Революция Нагельсмана: Почему приобретение Мане изменит «Баварию»

Садио Мане продолжит карьеру в «Баварии». Сенегалец предпочёл перебраться в Мюнхен, где призван стать символом изменения клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему стоит ждать революции в игре «Баварии».

«Бавария» образца сезона 2022/23 будет сильно отличаться от того, что мы привыкли видеть в последние годы. Скорее всего, даже кардинальным образом. Несмотря на смену нескольких тренеров, в последнее время атака «Баварии» была заточена на супербомбардира Роберта Левандовски. Если уж совсем упрощать, то вся игра мюнхенцев так или иначе сводилась к тому, чтобы доставить мяч поляку, который разберётся.

Конечно, в этом есть изрядная доля допущения. Понятное дело, что и Хосеп Гвардиола, и Карло Анчелотти, и Ханси Флик, Юлиан Нагельсман, и даже Роберт Ковач делали игру сложнее. Однако в целом результат в атаке во многом зависел от Левандовски. Именно прекрасная форма поляка в итоге принесла «Баварии» победу в Лиге чемпионов. При этом отсутствие Левандовски по каким-либо причинам всегда было слишком заметно.

Судя по всему, этим летом поляк покинет «Баварию». Это пока не точно, потому что мюнхенцы требуют больших денег за ветерана, и есть сомнения, что «Барселона» их найдёт. Однако уже сейчас понятно, что Юлиан Нагельсман намерен уйти от зависимости. С Левандовски или без него «Бавария» в новом году станет другой. Приход Мане тому явное подтверждение.

В последние годы мюнхенцы укрепляли фланги атаки, пригласив Сане и Гнабри и вырастив нескольких молодых футболистов. Однако их задачей всё же было помогать Левандовски, отдавая ему голевые передачи или растягивая оборону соперника, создавая пространство центрфорварду. Ни Сане, ни Гнабри, ни кто-то другой не был ключевой фигурой в атаке мюнхенцев.

Мане – это настоящая звезда современного футбола. Наверное, лучшие годы сенегалец всё же провёл в «Ливерпуле», но он ещё способен принести результат. Абсолютно точно в «Баварию» он пришёл играть, а не подыгрывать какой-то звезде. В «Ливерпуле» Мане страдал, что был в тени Салаха, и теперь хочет быть лидером. Даже если Левандовски останется, сенегалец вряд ли будет заниматься исключительно тем, чтобы подносить снаряды.

Нагельсман теперь явно будет перестраивать игру в атаке, которая не будет заточена на центрфорварда. В «Лейпциге» после ухода Тимо Вернера он уже пытался изменить игру впереди, когда ушёл от чистого нападающего, делая ставку на Нкунку, Ольмо и Форсберга. Вероятно, «Бавария» тоже не будет сейчас искать одного ярко выраженного бомбардира. Это вовсе не значит, что мюнхенцы не купят Сашу Калайджича, которого сватают в клуб. Просто надо понимать, что австрийцу в этом случае придётся встраиваться в систему.

В целом уход от одного супербомбардира в пользу командной игры в атаке – это хорошая и правильная мысль. В этом случае потеря лидера не будет так больно бить по результатам команды. С другой стороны, очевидно, что выстроить нападение будет сложнее. Игра на ярко выраженного форварда – это довольно просто. Теперь же Нагельсману надо будет учить атаку взаимодействовать, менять позиции, устраивать контролируемый хаос, который будет вечно удивлять соперника. Сила «Ливерпуля» ведь не в том, что есть три сильных игрока впереди. Просто даже в разных сочетаниях Мане, Салах, Фирмино, Жота и Диас умудрялись меняться местами, дополнять друг друга, что путало соперников. Сможет ли Нагельсман такое же придумать в «Баварии» – вот в чём вопрос. Главное, чтобы атака мюнхенцев не сделала бы крен на фланг Мане. Сенегалец этому будет рад, но вряд ли это пойдёт на пользу команде.

Роман Андреев