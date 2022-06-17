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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гётце может вернуться в Бундеслигу

17 Июня 2022 • 23:22 Комментировать

Полузащитник голландского ПСВ Марио Гётце попал в сферу интересов франкфуртского «Айнтрахта».

30-летний немец может быть куплен всего за 4 млн евро – такова сумма отступных, прописанная в его действующем контракте с ПСВ. Данный пункт уже привлёк к чемпиону миру внимание со стороны различных клубов, включая португальскую «Бенфику» и итальянскую «Рому». Как информирует Экрем Конур, Гётце пользуется спросом и на родине: франкфуртский «Айнтрахт» готов вмешаться в спор за экс-хавбека дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии».

В финишировавшем сезоне Марио Гётце 52 раза появился на поле в составе ПСВ, 12 раз поразив ворота и 11 раз ассистировав товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Айнтрахт Франкфурт Марио Гётце
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