Салихамиджич – о Мане: «Садио переходит в «Баварию»

Директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что сделка по переходу нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в мюнхенский гранд завершена.

«Да, Садио переходит в «Баварию», — приводит слова директора «рекордмайстера» журналист Sky Sport Торбен Хоффман.

Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Его контракт истекал в конце 2023 года.

В прошедшем сезоне 30-летний сенегалец провёл за «красных» 51 матч во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает вингера в 70 млн евро.