Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич – о Мане: «Садио переходит в «Баварию»

17 Июня 2022 • 20:22 Комментировать

Директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что сделка по переходу нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в мюнхенский гранд завершена.

«Да, Садио переходит в «Баварию», — приводит слова директора «рекордмайстера» журналист Sky Sport Торбен Хоффман.

Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Его контракт истекал в конце 2023 года.

В прошедшем сезоне 30-летний сенегалец провёл за «красных» 51 матч во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает вингера в 70 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Хасан Салихамиджич Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
20:28 · Англия. Премьер-лига
Левандовски отказал английскому клубу
20:22 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич – о Мане: «Садио переходит в «Баварию»
20:05 · Англия. Премьер-лига
Рока официально перешёл из «Баварии» в «Лидс» официально
19:36 · Германия. Бундеслига
Лучший бомбардир в истории Германии возглавил австрийский клуб «Альтах»
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» достигла договорённости с «Ливерпулем» по трансферу Мане
15:27 · Германия. Бундеслига
Ромеу – о Левандовски: «Если тренер просит, мы постараемся закрыть сделку»
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» намерена предложить «Ливерпулю» 50 миллионов за Мане
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продвинулась в переговорах по Мане
11:16 · Германия. Бундеслига
Агент объяснил, почему Левандовски против трансфера в «ПСЖ»
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на звезду «Боруссии» 1
10:49 · Германия. Бундеслига
«Баварию» не устроило предложение «Барселоны» по Левандовски
10:47 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готовит новое предложение по Левандовски
09:58 · Англия. Премьер-лига
Рока сегодня пройдёт медосмотр в «Лидсе»
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» нацелился на Ниакате из «Майнца»
09:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Боруссия» нацелились на португальского форварда
Все новости
Рекомендуем