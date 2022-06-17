Лучший бомбардир в истории Германии возглавил австрийский клуб «Альтах»

Лучший бомбардир в истории сборной Германии Мирослав Клозе стал новым главным тренером команды «Альтах» из австрийской Бундеслиги, сообщила пресс-служба клуба.

Клозе возглавил команду, которая заняла предпоследнее место в чемпионате Австрии, но сохранила прописку в элитном чемпионате. Последним местом работы немца стала «Бавария», где он работал помощником.

Позже Клозе признался о болезни, он борется с тромбозом ноги. Из-за этого чемпион мира 2014 года был вынужден взять паузу в тренерской карьере. В составе «Баварии» Клозе дважды становился чемпионом Германии, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.