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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лучший бомбардир в истории Германии возглавил австрийский клуб «Альтах»

17 Июня 2022 • 19:36 Комментировать

Лучший бомбардир в истории сборной Германии Мирослав Клозе стал новым главным тренером команды «Альтах» из австрийской Бундеслиги, сообщила пресс-служба клуба.

Клозе возглавил команду, которая заняла предпоследнее место в чемпионате Австрии, но сохранила прописку в элитном чемпионате. Последним местом работы немца стала «Бавария», где он работал помощником.

Позже Клозе признался о болезни, он борется с тромбозом ноги. Из-за этого чемпион мира 2014 года был вынужден взять паузу в тренерской карьере. В составе «Баварии» Клозе дважды становился чемпионом Германии, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.


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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Клозе Альтах чемпионат Австрии
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