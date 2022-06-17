Ромеу – о Левандовски: «Если тренер просит, мы постараемся закрыть сделку»

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу рассказал о возможном переходе в каталонский клуб нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Напомним, что мюнхенцы будут готовы отпустить поляка после трансфера Садио Мане из «Ливерпуля».

«Если тренер просит, мы постараемся закрыть сделку всеми возможными способами. Сейчас мы пока не можем регистрировать игроков из-за проблем с финансовым фэйр-плеем, но в конце июня мы продадим права на телетрансляции, после чего у нас появится возможность совершать трансферы», – цитирует Ромеу Calciomercato.

Напомним, что «Барселона» также близка к подписанию контракта с защитником Андреасом Кристенсеном, который находится в статусе свободного агента.