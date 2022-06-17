В Испании оценили вероятность трансфера Левандовски в «Барселону»

Польский голеадор Роберт Левандовски должен перейти в каталонскую «Барселону», об этом посредством социальной сети сообщил инсайдер Херард Ромеро. По словам журналиста, переезд нападающего «Баварии» на «Камп Ноу» практически решенный вопрос.

Ромеро оценил вероятность трансфера 33-летнего бомбардира в 90 процентов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила за Роберта 31,5 миллиона евро, однако получила отказ от мюнхенцев. В ближайшее время каталонцы сделают новое предложение руководству «Баварии».

В прошлом сезоне Левандовски записал на свой счет 48 забитых мячей.

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