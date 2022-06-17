Агент объяснил, почему Левандовски против трансфера в «ПСЖ»

Футбольный агент Цезари Кухарски, ранее сотрудничавший с польским нападающим Робертом Левандовски, рассказал, почему звездный бомбардир не рассматривал вариант с переходом в «ПСЖ».

«Мы не вели переговоры с «ПСЖ», потому что жена Левандовски наотрез отказывалась переезжать в Париж. Не знаю, может сейчас у нее другое мнение», - приводит слова агента ImiaSanMia.

Левандовски близок к смене клубной прописки этим летом. Главным претендентом на футболиста считается каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» ведут переговоры с «Баварией», но пока не могут договориться.