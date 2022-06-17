«Баварию» не устроило предложение «Барселоны» по Левандовски

Руководство мюнхенской «Баварии» отвергло предложение по трансферу польского нападающего Роберта Левандовски. Об этом рапортуют журналисты портала Sport.es.

По сообщениям источника, каталонская «Барселона» предложила за игрока 31,5 миллиона евро, а также почти шесть миллионов в качестве возможных бонусов. Однако такие условия не подошли немецкому гранду.

Ранее Левандовски четко дал понять, что больше не планирует выступать за мюнхенский коллектив. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до середины 2023 года. Роберт твердо решил присоединиться к «Барселоне».