Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Баварию» не устроило предложение «Барселоны» по Левандовски

17 Июня 2022 • 10:49 Комментировать

Руководство мюнхенской «Баварии» отвергло предложение по трансферу польского нападающего Роберта Левандовски. Об этом рапортуют журналисты портала Sport.es.

По сообщениям источника, каталонская «Барселона» предложила за игрока 31,5 миллиона евро, а также почти шесть миллионов в качестве возможных бонусов. Однако такие условия не подошли немецкому гранду.

Ранее Левандовски четко дал понять, что больше не планирует выступать за мюнхенский коллектив. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до середины 2023 года. Роберт твердо решил присоединиться к «Барселоне».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продвинулась в переговорах по Мане
11:16 · Германия. Бундеслига
Агент объяснил, почему Левандовски против трансфера в «ПСЖ»
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на звезду «Боруссии» 1
10:49 · Германия. Бундеслига
«Баварию» не устроило предложение «Барселоны» по Левандовски
10:47 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готовит новое предложение по Левандовски
09:58 · Англия. Премьер-лига
Рока сегодня пройдёт медосмотр в «Лидсе»
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» нацелился на Ниакате из «Майнца»
09:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Боруссия» нацелились на португальского форварда
16 Июня
21:17 · Германия. Бундеслига
«Реал» может приобрести Гнабри
20:45 · Россия. Премьер-лига
«Герта» отреагировала на слухи об интересе к Кралу
18:56 · Россия. Премьер-лига
«Герта» может подписать Крала
13:55 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Баварии» Рока завтра пройдёт медосмотр для перехода в «Лидс»
10:55 · Германия. Бундеслига
В «Барселоне» оценили шансы подписать Левандовски
10:01 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» и «Торино» хотят приобрести защитника «Специи» Николау
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Тоттенхэм» нацелились на Забитцера
Все новости
Рекомендуем