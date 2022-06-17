«Барселона» готовит новое предложение по Левандовски

Каталонская «Барселона» готовит новое предложение по трансферу нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что последнее предложение каталонской «Барселоны» было отвергнуто мюнхенской «Баварией». По сведениям источника, у президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты прекрасные отношения с агентом Левандовски Пини Захави, что может помочь в продвижении сделки.

Сам Левандовски хочет перейти именно в «Барселону», вопреки интересу со стороны лондонского «Челси» и французского «ПСЖ».