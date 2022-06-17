«Бавария» и «Боруссия» нацелились на португальского форварда

20-летний нападающий Гонсалу Рамос, правами на которого владеет лиссабонская «Бенфика», пользуется спросом на трансферном рынке.

Согласно информации Bayern & Germany, в борьбе за перспективного португальца сойдутся мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и английский «Ньюкасл».

В трудовом договоре Рамоса с «Бенфикой» указана клаузула в размере 120 миллионов евро, однако «орлы» готовы пойти на серьезные уступки и продать игрока за 40 миллионов.

В прошлом сезоне Гонсалу провел 29 матчей в Примейре, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей.