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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» и «Боруссия» нацелились на португальского форварда

17 Июня 2022 • 09:32 Комментировать

20-летний нападающий Гонсалу Рамос, правами на которого владеет лиссабонская «Бенфика», пользуется спросом на трансферном рынке.

Согласно информации Bayern & Germany, в борьбе за перспективного португальца сойдутся мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и английский «Ньюкасл».

В трудовом договоре Рамоса с «Бенфикой» указана клаузула в размере 120 миллионов евро, однако «орлы» готовы пойти на серьезные уступки и продать игрока за 40 миллионов.

В прошлом сезоне Гонсалу провел 29 матчей в Примейре, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бавария Боруссия Дортмунд Гонсалу Рамос
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