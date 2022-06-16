«Реал» может приобрести Гнабри

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри может перейти в мадридский «Реал».

Журналист Экрем Конур в социальных сетях сообщил о том, что «Реал» рассматривает Гнабри в качестве сменщика полузащитнику Марко Асенсио.

26-летний Серж Гнабри принял участие в 45 встречах, в которых забил 17 мячей и сделал 10 голевых передач во всех турнирах. Согласно порталу transfermarkt стоимость игрока составляет 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гнабри может отработать свой контракт до конца, а после перейти на правах свободного агента в «Манчестер Сити». Трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до конца следующего сезона.