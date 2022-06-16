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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Барселоне» оценили шансы подписать Левандовски

16 Июня 2022 • 10:55 Комментировать

Футбольный функционер Эдуард Ромеу, занимающий пост вице-президента каталонской «Барселоны», высказался о возможном подписании польского нападающего Роберта Левандовски.

«Мы хотим его подписать. Роберт уже дал свое согласие, и это очень важно для нас. Показательно, что такой игрок хочет присоединиться к «Барселоне». Если выполним все условия, этот трансфер вполне реален», - приводит слова руководителя газета Marca.

Ранее сообщалось, что 33-летний польский бомбардир отказывается играть за мюнхенскую «Баварию». Левандовски настроен перейти в «Барселону» этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Эдуард Ромеу
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