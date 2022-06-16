«Айнтрахт» и «Торино» хотят приобрести защитника «Специи» Николау

Франкфуртский «Айнтрахт» и «Торино» интересуются защитником «Специи» Димитриосом Николау. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, оба клуба попытаются осуществить сделку в это трансферное окно.

Сообщается, что «Айтнтрахт» и «Торино» обратились напрямую к агенту Николау Фали Рамадани, который также представляет интересы защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Клубы пытаются разузнать о требованиях «Специи» по своему футболисту.

В прошлом сезоне Николау провёл 36 матчей в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием. 23-летний защитник ранее также выступал за «Эмполи» и греческий «Олимпиакос».