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Чемпионат Германии. Бундеслига

Витсель близок к переходу во французский клуб

15 Июня 2022 • 23:49 Комментировать

Полузащитник Аксель Витсель может стать игроком французского «Марселя».

33-летний бельгиец покинул дортмундскую «Боруссию» по истечении срока контракта. Недавно стало известно о переговорах Витселя с «Марселем». Теперь, как сообщает журналист-инсайдер Николо Скира, стороны близки к договорённости. Контракт опытного опорного хавбека с «Олимпиком» будет рассчитан до лета 2024 года.

В минувшей кампании Аксель Витсель принял участие в 41 поединке за дортмундскую «Боруссию», отметившись двумя голами.

«Марсель» финишировал вторым в завершившемся розыгрыше чемпионата Франции, уступив «ПСЖ» 15 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Боруссия Дортмунд Аксель Витсель
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