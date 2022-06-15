Витсель близок к переходу во французский клуб

Полузащитник Аксель Витсель может стать игроком французского «Марселя».

33-летний бельгиец покинул дортмундскую «Боруссию» по истечении срока контракта. Недавно стало известно о переговорах Витселя с «Марселем». Теперь, как сообщает журналист-инсайдер Николо Скира, стороны близки к договорённости. Контракт опытного опорного хавбека с «Олимпиком» будет рассчитан до лета 2024 года.

В минувшей кампании Аксель Витсель принял участие в 41 поединке за дортмундскую «Боруссию», отметившись двумя голами.

«Марсель» финишировал вторым в завершившемся розыгрыше чемпионата Франции, уступив «ПСЖ» 15 баллов.